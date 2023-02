Die explodierenden Kosten für Strom und Gas belasten die heimische Industrie. Prozesse werden hinterfragt und, wo nötig, entschlackt. Maschinen in ihre optimale Betriebszustände überführt. Viele Unternehmen haben über den Sommer ihre Hausaufgaben gemacht, wie etwa Innio Jenbacher.

Am Standort Jenbach in Tirol hat der Gasmotorenhersteller nämlich gleich an mehreren Fronten vorgesorgt, um die Energiekosten abzufedern. Ein wesentlicher Punkt dabei: das Energiemanagementsystem.