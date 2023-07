"Wie sich die nächsten 12 Monate entwickeln, wissen wir nicht, es wird aber eher nicht besser", blickte Leissing unterdessen in die Zukunft. Die Umsatzerwartung sei "gedämpft". Als Gründe nannte der Vorstandschef neben dem Ukraine-Krieg auch turbulente Zeiten in Argentinien und die betroffene Weltwirtschaft insgesamt. Egger treffe dabei besonders der Rückgang in der Nachfrage und bei den Neubauten. Egger wolle die Lage jedoch auch als "Chance" begreifen, erklärte Leissing.

In Russland will das Unternehmen, das dort zwei Werke betreibt, weiter aktiv bleiben. "Wir produzieren in Russland für den russischen Markt", so Leissing. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland seien für die Egger-Gruppe "essentiell". Gleichzeitig halte man sich an alle Sanktionen, betonte der Finanzvorstand. Mit der Entscheidung, in Russland zu bleiben, stehe Egger nicht alleine da.

Nachhaltigkeit soll bei Egger aber eine tragende Rolle spielen, betonten die Verantwortlichen. Bereits jetzt stammen 88 Prozent der eingesetzten Rohstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, 65 Prozent des Holzes aus Nebenprodukten oder Recycling. Egger-Werk in Caorso (Italien), wo bereits 100 Prozent Recyclingholz eingesetzt wird.