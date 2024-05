In den nächsten Jahren, mindestens bis 2035, geht das Unternehmen weiterhin von einer vielschichtigen Marktsituation aus. Es wird ein Mix aus einem schrumpfenden Markt für Verbrennungsmotoren, einem stabilen Markt im Bereich der Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) sowie einem wachsenden Markt für Batterieelektrofahrzeuge (BEV) ausgegangen. Die GG Group sieht hier große Wachstumspotentiale. "Zum einen läuft unser bestehendes Business mit Starter- und Generator-Leitungssträngen nun länger als ursprünglich erwartet und die neu gewonnen Aufträge in der E-Mobilität laufen parallel ebenfalls an", so Fastabend gegenüber dem INDUSTRIEMAGAZIN.

Die GG Group produziert seit mehr als 80 Jahren technisch hochwertige Kabel, Leitungen und Leitungssätze für die Automobilindustrie, E-Mobilität und Industrieanwendungen. Unter der Führung des erfahrenen Finanzspezialisten und Sanierers Arno Haselhorst durchlief das Unternehmen seit 2022 eine tiefgreifende Transformation. Im letzten Jahr musste die GG Group an allen elf Standorten Personal abbauen. Die Gruppe mit mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 12 Standorten macht rund 600 Millionen Jahresumsatz.