INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Fastabend, die Elektrowende stockt. Was heißt das für Zulieferer?



Holger Fastabend: Getrieben durch den kurzfristigen Auslauf von Incentives für BEVs in Deutschland, ist seit Anfang 2024 am gesamten europäischen Markt eine teilweise Ernüchterung bzw. Markteintrübung bemerkbar. Neueste Ankündigungen wie z.B. seitens Tesla weisen auf ein geringeres Wachstum in 2024 hin, Start-Ups wie Rivian und andere kommen aktuell stark unter Druck...



Es ist zum Verzweifeln?



Fastabend: Nicht unbedingt. Die Preise für elektrifizierte Neufahrzeuge und Gebrauchtwagen sinken sukzessive weiter ab, um Umsätze zu generieren und auch um im Wettbewerb mit den konventionellen Fahrzeugen (ICE) an Attraktivität zu gewinnen. Das globale Wachstum bleibt, getrieben durch China, dennoch unverändert stark. Aktuelle Forecasts und Analysen gehen von einer kurzfristigen Abflachung des Marktwachstums aus und sehen keine grundsätzliche Abkehr von der Elektrifizierung des Verkehrs. Dennoch sorgen die aktuellen, unsicheren Rahmenbedingungen dafür, dass einige OEMs bereits verabschiedete “Electric Only” Strategien auf den Prüfstand stellen und sich, zu Gunsten längerer Laufzeiten von Verbrennern, auf einen flacheren Anlauf von BEVs in der EU einstellen.

Aus dem Blickwinkel der Zulieferindustrie stellt die weiterhin volatile Volumensentwicklung und die generell fehlende Planungssicherheit mit Sicherheit die größte Herausforderung dar. Vorinvestitionen in Entwicklung und die Schaffung entsprechender Kapazitäten für automatisierte Produktion müssen sich amortisieren und die Ressourcenplanung der Zukunft muss auf höchste Flexibilität getrimmt sein, um Bedarfsschwankungen ausnivellieren zu können.



Die Zeiten sind also herausfordernd.



Fastabend: Die Automobilindustrie ist im Umbruch und erfindet sich gerade mit rasanter Geschwindigkeit neu. Viele Parameter, die seit Jahrzehnten als gesetzt galten, verändern sich: Kundenpräferenzen, globale Marktanteile, Lieferketten, Technologien … das alles befindet sich momentan „im Fluss“. Ein dynamisches Spielfeld mit hohen Anforderungen und volatilen Einflüssen – an sich ein Risiko, aber auch eine Chance für jene Player, die dem gewachsen sind und sich entsprechend resilient aufstellen.



Wir bei GG sind generell auf die Energie- und Datenübertragung im Fahrzeug fokussiert. Im Bereich der E-Mobilität sind das die Bereiche der Versorgung mit 12V/48V Applikationen sowie im HV-Bereich die Umfänge für die Traktion (Antriebsstrang), die Ladeleitung sowie der Nebenaggregate (Hochstromverbraucher). Wir stellen uns hier einem durchaus beachtlichen internationalen Wettbewerb in der automotiven Zulieferbranche und haben überlappende Portfoliobereiche mit einer Vielzahl von Unternehmen.