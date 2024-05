Am 17. November 2022 startete die Fertigung des Elektro-Geländewagens Fisker Ocean bei Magna Steyr in Graz. Die Probleme, die andere Automobil-Startups wie Lucid, Rivian oder auch Tesla beim Aufbau von Produktions-Know-how in Fabriken hatten, versucht das Elektro-Startup durch Auftragsfertigung zu umgehen. Gleichzeitig ist der österreichisch-kanadische Konzern Magna mit 6 Prozent an dem jungen Unternehmen beteiligt. Strategisches Ziel ist der Durchbruch in die erste Liga des Automobilbaus im Zuge der zunehmenden Umstellung auf Elektroantriebe.

Die Vereinbarung zwischen dem kalifornischen Unternehmen Fisker und dem österreichisch-kanadischen Unternehmen Magna wurde im Jahr 2020 unterzeichnet. Das Besondere an der Vereinbarung: Magna wird laut Fisker an jedem verkauften Ocean mit einem einstelligen Prozentsatz des Verkaufspreises beteiligt. Fisker beschreibt die Zusammenarbeit mit Magna Steyr als eine Kombination aus der eigenen Start-up-Denke und der „organisierten, prozessorientierten“ Herangehensweise der Ingenieure in Graz, die sich durch die Zusammenarbeit mit Magna Steyr als Auftragsfertiger auszeichnet.

Beide Konzerne setzen große Hoffnungen auf den "Ocean". Ein Elektroauto mit der Silhouette eines SUV, aber mit einer sportlicheren und aerodynamischeren Form - mit einem Panoramadach aus Solarzellen und recycelten Materialien. Auch mit der Verwendung von recyceltem Carbon oder recycelten PET-Flaschen sah man sich in Sachen Nachhaltigkeit im Vorteil. Nach Angaben des Herstellers schafft der Ocean mit dem Hyper-Range-Akkupaket 630 Kilometer.