Auch die Gewinnmarge des Bereichs "Complete Vehicles" fiel von 3,2 auf 2,0 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Magna nun aus dem Zusammenbau ganzer Fahrzeuge nur mehr 5 bis 5,3 Mrd. Dollar Umsatz, statt bis zu 5,9 Mrd. Auch muss noch eine Vorauszahlung von Fisker von 195 Mio. Euro abgerechnet werden. Magna geht laut aktuellem Ausblick davon aus, dass es keine Montage von Fisker-Fahrzeugen mehr gibt, die Aktionäre werden gewarnt, dass es ein Risiko gebe, dass Fisker nicht weiterbesteht.

Der Umsatz der ganzen Gruppe stieg im ersten Quartal 2024 im Vergleich zur Vorjahresperiode von 10,7 auf 11 Mrd. Dollar. Besonders stark war das Umsatzwachstum in China (plus 11 Prozent). In Nordamerika gab es zwei Prozent mehr Umsatz, in Europa zwei Prozent weniger. Der operative Gewinn (adjusted EBIT) stieg von 449 auf 469 Mio. Dollar. Das Unternehmen hat 134 Mio. Dollar an Dividenden ausgeschüttet.