Die Zölle werden endgültig erhoben, wenn sie von den EU-Mitgliedstaaten bestätigt werden. Hierbei gilt eine besondere Regel, schreibt die Kommission in ihrer Aussendung: Laut der Kommission müssen mindestens 55 Prozent der Länder, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, zustimmen, damit die Zölle dauerhaft eingeführt werden. Stimmt eine qualifizierte Mehrheit dagegen, werden die Zölle wieder fallen gelassen. Bei fehlender Mehrheit entscheidet die Kommission.

"China wird die Entwicklung genau beobachten und entschlossen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die legitimen Rechte chinesischer Unternehmen zu schützen", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters das Handelsministeriums in Peking in einer ersten Reaktion. Das chinesische Außenministerium hatte die Untersuchung zuvor als "Protektionismus" bezeichnet. Die EU versuche, einen Vorwand zu finden, um Zölle auf importierte Autos aus China zu erheben, was gegen internationale Handelsregeln verstoße, sagte der Sprecher Lin Jian am Dienstag in Peking.

