Martin Pils ist eigentlich gelernter KFZ-Mechaniker. Dass er nun als CISO beim Aerospace-Spezialisten FACC angestellt ist, hat er vor allem dem Heer zu verdanken. Dort war er Information Security Officer. Das hat, wie er sagt „tiefes, militärisches Verständnis von Informationssicherheit in mir verankert.“ Was heißt das genau? „Ich habe beim Heer gelernt mit Verschlusssachen umzugehen.“ sagt er. Das ist wichtig, denn bei FACC ist steht der Schutz der Intellectual Property, also des geistigen Eigentums an oberster Stelle.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!