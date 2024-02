Zu den Aussichten hieß es am Donnerstag in einer Aussendung: "Das Wachstum der internationalen Luftfahrtindustrie wird sich nach derzeitigen Prognosen auch in den folgenden Jahren fortsetzen." Ein weiteres Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent sowie eine weitere Verbesserung der Ertragslage erwartet FACC für das Geschäftsjahr 2024.

>>> Luftfahrtbranche hebt nach Corona ab - und FACC profitiert

Die Luftfahrtindustrie ist derzeit auf Jahre hinaus ausgebucht. Das berichtet das Unternehmen in einer Aussendung. Davon profitiert auch FACC. Der Auftragsstand liegt bei einem Rekordwert von 5,8 Milliarden US-Dollar. Und der Trend ist offenbar ungebrochen: Mehr als 40.000 neue Flugzeuge werden bis zum Jahr 2042 in der Zivilluftfahrt benötigt. Das große Ziel der internationalen Luftfahrtindustrie ist eine Reduktion der CO₂-Emissionen um 75 Prozent bis zum Jahr 2050. FACC Leichtbau will hier einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung leisten.