Mit Florian Heindl gibt es ab 1. Mai einen neuen Finanzvorstand beim oberösterreichischen Luftfahrtzulieferer FACC. Damit erweitert die FACC AG ihr Vorstandsteam um einen erfahrenen und mit dem Unternehmen bestens vertrauten Finanzmanager, wie FACC am Montag in einer Aussendung mitteilte. Der 41-jährige Manager studierte Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz und tritt die Nachfolge von Ales Starek an. Diese Position war seit Ende 2023 vakant. Somit wird der Vorstand demnächst wieder vier Positionen umfassen: Neben Vorstandsvorsitzenden Robert Machtlinger, Andreas Ockel (Produktion und Einkauf) sowie Zhen Pang (Risikomanagement und IT).

Heindl blickt auf eine langjährige Finanzkarriere zurück und kennt den Luftfahrtzulieferer bereits: Von November 2016 bis April 2022 war er als Vice President für die Bereiche Treasury, Investor Relations und Enterprise Risk Management verantwortlich. Seit Jahresbeginn hat der Vorstand rund um CEO Robert Machtlinger die Agenden des Finanzvorstands übernommen. Der bisherige Finanzvorstand Ales Starek hat den Aufsichtsrat im Dezember gebeten, ihn per Jahresende von seiner Funktion zu entbinden. Er begründete diesen Schritt mit einer neuen beruflichen Herausforderung.

