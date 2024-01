Das Ausmaß des aktuellen Stellenabbaus bestätigt man bei Engel Austria mit Sitz im oberösterreichischen Schwertberg nicht. Das Unternehmen räumt aber gegenüber dem STANDARD ein, dass man sich "auf das verhältnismäßig niedrige Auslastungsniveau im Werk St. Valentin einstellen" müsse. "Wir managen die Unterauslastung behutsam", und man habe ein Bündel an Maßnahmen ergriffen. Über den Stand der Dinge wurde die Belegschaft am Freitag in einer Betriebsversammlung informiert. Betont wird, dass die Standorte Schwertberg und Dietach nicht betroffen sind.

Der im Juli abgeschlossene Sozialplan sieht auch die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen vor. Im Werk St. Valentin sollen, wie das Unternehmen in einer schriftlichen Stellungnahme auf STANDARD-Anfrage bestätigt, in einem ersten Schritt 35 Arbeitsplätze abgebaut werden. Davon sind sowohl Leasingkräfte als auch Teile der Stammbelegschaften betroffen.

Noch in der vergangenen Woche war in Belegschaftskreisen noch von 65 Stellen gesprochen worden, die dem Sparstift zum Opfer fallen sollten. Der Grund für den geringeren Abbau dürfte in dem Maßnahmenmix liegen, mit dem der weltweit führende Hersteller von Spritzgießmaschinen für Kunststoffteile auf die Auftragsflaute reagieren und die Einschnitte so weit wie möglich hinauszögern will. Solche Maßnahmen werden von den Sozialpartnern begrüßt, weil sie der Sicherung von Arbeitsplätzen dienen. Sie sind jedoch nicht geeignet, den Abbau von Arbeitsplätzen auf Dauer zu begrenzen oder gar zu verhindern.

Die rund 1.270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den konjunkturell guten Jahren zum Teil erhebliche Überstunden auf ihren Zeitkonten angehäuft. Diese Stunden können nun wie Urlaub abgebaut werden. Außerdem gibt es eine betriebliche Teilzeitregelung, wobei die Arbeitszeit um 20 Prozent reduziert wird, der Arbeitgeber aber die Hälfte des Lohnausfalls zahlt.