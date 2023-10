Die vier Finalisten des Fabrik2023-Awards präsentierten

Donnerstagvormittag - nach einer Reihe von Vor-Ort-Evaluierungen durch Fraunhofer Austria - ihre Produktionen den Fabrik2023-Juroren Josef Doppler, DOP-Consulting, Joe Empl, Empl Fahrzeugwerk, Lukas Lingitz, Fraunhofer Austria Research, Beatrice Schmidt, WEKA Industrie Medien sowie Paul Scholz, Hilti AG Thüringen.



Nur knapp geschlagen geben mussten sich die Unternehmen Austrotherm in Purchbach, Egger Group in Unterradlberg sowie Koenig & Bauer (AT) in Maria Enzersdorf. Wie in den Jahren zuvor, gab es eine Reihe von Sonderpreisen. Der Gewinner des Kategoriepreises „Efficient Factory“ ist ebenfalls Engel Austria. Gewinner des Kategoriepreises „Smart Factory“ die Egger Group.