In den letzten drei Monaten ist die Produktion nach Angaben des FMTI weiter zurückgegangen. 43 Prozent der Unternehmen meldeten für das letzte Quartal des Jahres 2023 einen Rückgang, im Oktober 2023 waren es noch rund 36 Prozent. Im Vergleich zum Maschinenbau ging die Produktion in der Metallindustrie besonders stark zurück. Die Produktionsaussichten bleiben negativ. Knapp ein Drittel der Unternehmen rechnet in den nächsten drei Monaten mit weiteren Rückgängen. Nicht einmal ein Zehntel erwartet einen Produktionsanstieg. Die Auftragseingänge in der Metallindustrie befinden sich seit Mitte 2022 in einem stetigen Abwärtstrend. Die Auftragsbestände werden von fast der Hälfte der Unternehmen als nicht ausreichend bezeichnet. Die Talsohle des Abschwungs ist damit noch nicht erreicht.

Schwierig sind auch die internationalen Rahmenbedingungen. Auf dem wichtigsten Exportmarkt Deutschland herrscht derzeit eine Rezession. Die Branche erwirtschaftet etwa 80 Prozent ihres Umsatzes durch Exporte. Zudem wird die heimische Wettbewerbsfähigkeit durch die höhere Inflation in Österreich geschwächt. Am heutigen Mittwoch wies die Statistik Austria darauf hin, dass die Teuerung im Jahr 2023 in so gut wie allen Ländern der Eurozone im Vergleich zu Österreich stärker gesunken ist. Die Energiekosten belasten auch heimische Betriebe besonders stark. Knill kommentierte: "Das ist ein giftiger Cocktail, den die Branche derzeit schlucken muss."