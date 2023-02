Es ist eine "multiple Krise", sagt Oesterreichs-Energie-Präsident Michael Strugl. Und tatsächlich stellen Klimawandel, Krieg, Inflation, Pandemiefolgen und drohende Rezession eine unschöne Liste dar. All das werde die Wirtschaft, insbesondere die Energiewirtschaft, stark beeinflussen, sagt Strugl beim Oesterreichs Energie Kongress 2022. „Wir werden so etwas wie kriegswirtschaftliche Maßnahmen erleben."

Strugl sieht die Energiebranche an den Pranger gestellt. Die Liberalisierung des Strommarktes habe den Verbrauchern und der Wirtschaft durch einen wettbewerbsorientierten Markt viele Vorteile gebracht und die Preise gedrosselt. Aber: "Heute haben wir Krieg. Heute gehen wir in eine völlig andere Situation." Es sei eine Notwendigkeit, in die Märkte zu intervenieren, wenn auch eine zeitlich begrenzte.

Denn die Energiewirtschaft hat nicht jahrelang Zeit, es brauche Planungssicherheit. "Diese Volatilitäten machen uns große Schwierigkeiten, und der aktuelle Vorschlag der Kommission lässt die Preise, wie sie sind - mit diesen großen Preisausschlägen, mit diesen Großhandelspreisen, die die Industrie bezahlen muss, und mit den Margin Calls, die für den börslichen Handel dann erforderlich sind."

Klar ist, dass die Intervention auf europäischer Ebene noch schwieriger ist als auf nationaler. Doch was bisher von EU-Seite getan werde, sei keine Ursachen- sondern nur Symptombekämpfung, so Strugl. Die Gewinnabschöpfung bei Unternehmen müsse zunächst in allen Ländern umgesetzt werden, und es brauche Mechanismen, um dieses Geld umzuverteilen. "Bis dieses Geld bei denen ankommt, die es wirklich brauchen, wird Zeit vergehen. Zeit, die vielleicht manche Unternehmen gar nicht mehr haben."