Wachstumstreiber soll die Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen, wie etwa Flugzeugtreibstoffen und nachhaltigen chemischen Rohstoffen sein. Die Pläne der EU-Kommission, Gewinne von Energieunternehmen abzuschöpfen, könnte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung machen. Denn der Vergleichszeitraum, der für die Ermittlung dieser Übergewinne herangezogen werden soll, umfasst Jahre, in denen die Branche unter sehr niedrigen Rohstoffpreisen litt. "Wir hatten 2019 bis 2021 zwei Corona-Jahre" sagt Stern. 2020 sei der Ölpreis länger unter 25 Dollar gelegen und der Gaspreis unter 10 Euro je Megawattstunde. "In diesem Zeitraum hat es viele Öl- und Gasunternehmen gegeben, die massiv gekämpft haben.

Auch aus den russischen Gasfeldern, die die OMV erworben hat - und an deren Verträge man gebunden sei - lässt sich derzeit keine Dividende ziehen. Die Gewinne beim westsibirischen Gasfeld Juschno Russkoje, an dem die OMV mit 24,99 Prozent beteiligt ist, liessen sich derzeit aus Russland nicht herausholen. "Wir haben in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt eine Dividende von 200 Mio. Euro bekommen. Ich würde einmal davon ausgehen, dass das in diesem Jahr signifikant höher gewesen wäre." Es gebe aber seit Monaten in Russland ein Dekret, wonach an Firmen von verfeindeten Staaten keine Dividenden bezahlt werden dürfen.