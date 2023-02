Der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten von Unternehmen ist grundsätzlich je nach Branche sehr heterogen – die Bandbreite in der Umfrage reicht von weniger als einem Prozent bis zu 25 Prozent. Allen gemeinsam ist der rasante Anstieg der Energiekosten, der sich in diesem und auch im nächsten Jahr verstärken wird, weil aktuell noch etwa die Hälfte der an der Umfrage beteiligten Betriebe von abgesicherten Preisen bzw. laufenden Verträgen profitieren.

Bei der Mehrheit dieser Unternehmen laufen jedoch die Fixpreise mit Jahresende aus, die massiven wirtschaftlichen Auswirkungen werden sich also mit Jahresbeginn 2023 nochmals deutlich verschärfen.

Einige, vor allem energieintensive Betriebe, haben noch mit abnehmendem Anteil für die nächsten zwei bis drei Jahre gesicherte Energiepreise – unterschiedlich für Gas und Strom. Die andere Hälfte der Unternehmen ist bereits jetzt voll von den explodierten Energiepreisen betroffen. Der Energiekostenanteil an den Gesamtkosten des Unternehmens hat sich dadurch bereits verdoppelt bis versiebenfacht.

Beispielhaft angeführt waren es in einem Betrieb vor der Krise 0,8 Prozent, so sind es jetzt 3 Prozent, in einem anderen Fall wurden aus 3 Prozent aktuell 10 Prozent oder auch stiegen sie in einem energieintensiven Unternehmen von 10 auf 25 Prozent der Gesamtkosten. Diese Effekte entlang der gesamten Lieferkette potenzieren das Kostenproblem zusätzlich. Nur für eine kleine Minderheit der Betriebe der oberösterreichischen Industrie sind die Energiekosten vernachlässigbar.

Die entscheidende Frage sei laut IV OÖ, ob die Betriebe aktuell die gestiegenen Kosten weitergeben können. Etwa ein Viertel der teilnehmenden Betriebe kann die Kosten an die Kunden vollständig weitergeben, 60 Prozent teilweise und 15 Prozent gar nicht. Bereits jetzt ist bei ca. einem Viertel der Unternehmen ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich, bei den meisten gehen die Gewinnmargen rasant zurück. Diese Zahl wird sich in den nächsten Monaten mit Auslaufen der Energiepreis-Absicherungen weiter kräftig erhöhen. Schon jetzt gehen Aufträge aufgrund fehlender Wettbewerbsfähigkeit verloren, Umsätze brechen ein.