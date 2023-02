Doch lässt sich der Strompreis durch eines dieser Modelle tatsächlich drücken? Und was davon wäre besonders für Industriebetriebe hilfreich?

INDUSTRIEMAGAZIN NEWS hat mit der Ökonomin und Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, Dr. Monika Köppl-Turyna, über die angespannte Situation und die passenden Modelle gesprochen:

INDUSTRIEMAGAZIN NEWS: Die Preisbildung an den Strommärkten ist, wenn man es drastisch formuliert, kaputt. Ist das eine Einschätzung die Sie teilen?



Monika Köppl-Turyna: Ja und nein. Derzeit ist natürlich das große Problem, dass wir wegen der teuren Gaspreise auch diesen teuren Strom haben. Aber ansich funktioniert das System, wie wir es uns bisher gewünscht haben. Angebot und Nachfrage treffen sich und hier wird der eigentliche Strompreis bestimmt. Warum wünschen wir uns das? Dieses System garantiert uns, dass die effizienteste Technologie zuerst geliefert wird. Merit-Oder ist nichts anderes, als dass die billigste Energie zuerst genutzt wird.



Alternative wäre hier der fraktionierte Markt, wo jede Form der Energie einen anderen Preis erhält. Das Problem hier ist aber, dass nicht garantiert werden kann, dass die günstigen Energieformen zuerst genutzt werden. Man könnte dann zB. sagen, dass man die Wasserkraft teurer verkauft, als jene die aus Kohle gewonnen wird usw. Das könnte dann dazu führen, dass nicht nur die ineffizienteren, sondern auch die „schmutzigeren“ Varianten als erstes genutzt werden.



Bei solchen Umstiegen muss man sehr vorsichtig sein. Da die hohen Strompreise für Verbraucher und Industrie ein großes Problem sind, muss natürlich an einer Lösung gearbeitet werden. Aber ich würde hier besonders vorsichtig agieren, bevor man tatsächlich den gesamten Marktmechanismus außer Kraft setzt.



IM NEWS: Die Zwischenlösung des iberischen Modells ist die Subventionierung fossiler Kraftstoffe für die Stromproduktion. Wie stehen Sie zu dieser Lösung?



Köppl-Turyna: Von allen Modellen, die derzeit diskutiert werden, ist das vermutlich die beste Variante. Das würde bedeutet, dass wir Gas und möglicherweise auch Kohle subventionieren. Welche Energieträger dafür in Frage kommen müsste man auf europäischer Ebene diskutieren. Wenn es nur Gas wäre, dann würde das den Strompreis auf ca. 300 Euro pro MWh sinken lassen. Das ist noch immer sehr viel, aber weniger als jetzt. Das hat den Vorteil gegenüber einem Strompreisdeckel, dass damit die effiziente Marktbeschaffung behalten werden könnte. Man müsste nicht regulieren, wer Strom beschaffen soll und wer nicht. Ich denke von allen Modellen, über die wir gerade sprechen, ist das spanische das sinnvollste. Aber wie wir gehört haben, braucht es dafür eine europäische Lösung.



IM NEWS: Aus dem Klimaschutzministerium hört man, dass erste Erfahrungen am iberischen Markt zeigen, dass der Gasverbraucht durch die Subventionierung extrem angestiegen ist. Der Lenkungseffekt fällt hier weg. Wie sehen Sei das?



Köppl-Turyna: Das ist richtig, man sieht hier, dass es mehr Anreiz gibt Gas zu produzieren. Es wird gefördert und die Nachfrage ist gestiegen. Gaskraftwerke wurden aufgrund der Nachfrage eingeschaltet und auch der Export nach Frankreich ist angestiegen. In der europäischen Lösung muss genau das verhindert werden, da Alleingänge zum Nachteil der Verbraucher führen würden.



IM NEWS: Jetzt gibt es auch noch die dritte Idee, alles so zu belassen, wie es bisher war und über Ausgleichszahlungen für Konsumenten und eventuell auch für die Wirtschaft die Schmerzen zu lindern. Würden Sie das für sinnvoll empfinden?



Köppl-Turyna: Das würde natürlich weniger Verwerfungen am Markt mit sich bringen, also es wäre wohl die bessere Variante. Aber man muss auch die Industrie mitbedenken. Seit einigen Tagen gibt es die Strombremse für die Haushalte. Zu Förderungen für Unternehmen gibt es bisher noch keine Informationen. Wir wissen, dass die energieintensiven Unternehmen spätestens im Winter große Probleme bekommen werden. Hier muss an ähnlichen Instrumenten gearbeitet werden, die aber auch einen Anreiz zum Stromsparen beinhalten. Denn schlussendlich gilt es ja, den Gasverbrauch künftig möglichst niedrig zu halten, damit die teuren Kraftwerke gar nicht erst aktiviert werden müssen.