Weniger umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe sollen künftig Autos, Busse und Lastwagen in der EU ausstoßen. Auf die neue Abgasnorm Euro 7 einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten am Montag in Brüssel, wie beide Seiten mitteilten. Euro 7 war von den österreichischen Frächtern immer kritisch gesehen worden. Sie argumentierten mit drohenden Mehrkosten.

>>> Abgasnorm Euro 7 "passt nicht zur Transformation der Werke"

Die Unterhändler der beiden EU-Institutionen haben sich nun auf eine Beibehaltung der Grenzwerte für Autos auf dem Niveau der Euro 6-Norm geeinigt. Auf Druck des Europaparlaments sollen jedoch Feinstaubpartikel ab einer Größe von 10 Nanometern gemessen werden. Bisher war ein Grenzwert von 23 Nanometern festgelegt. Vor diesem Hintergrund hatte die Europäische Kommission bereits in ihrem Legislativvorschlag für die neuen Euro-7-Normen vorgeschlagen, die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub nur geringfügig zu verschärfen.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!