Ein neues Werk für die Produktion von Elektromotoren baut der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna in Ungarn. Ab 2026 sollen in Miskolc, 150 Kilometer nordöstlich von Budapest, Elektroantriebe für den wachsenden Markt der Elektroautos vom Band laufen. Das teilte die 2021 mit dem südkoreanischen Technologiekonzern LG gegründete Tochter LG Magna e-Powertrain am Montag auf der Automesse IAA in München mit. Es handelt sich dabei um das vierte Werk des Joint Ventures und das erste in Europa.

Das Werk im Industriegebiet von Miskolc befinde sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe von OEM-Kunden und anderen Magna-Werken in der Region, hieß es. Magna und LG hätten starke Unterstützung von der ungarischen Regierung und den lokalen Behörden erhalten, hieß es in der Mitteilung.