Dieser Tage wird Geschichte geschrieben im Werk von Steyr Automotive: Die Produktion von Lastwagen-Aufträgen für MAN wird zum Ende des Monats September enden. Mit der Rettung des Werkes - das einst MAN gehörte - wurde auch eine zweijährige Auftragsfertigung für den deutschen LKW-Hersteller vereinbart. Eine Art Schonfrist, in der es Wolf gelingen sollte, neue Kunden und Aufträge zu gewinnen.

Zentral im Zukunftskonzept von Siegfried Wolf für Steyr Automotive war im Jahr 2021 eine enge Kooperation mit dem russischen LKW-Hersteller GAZ. Das russische Unternehmen hätte in Österreich in großem Stil Nutzfahrzeuge unter der wiederbelebten Marke Steyr für Europa bauen sollen. Doch der russische Einmarsch in die Ukraine machte diesen Plan zunichte.



Paralell dazu versucht Wolf das Unternehmen als Auftragsfertiger auch für Westeuropäische OEMs zu positionieren. So konnte man 2022 einen Auftrag zur Serienproduktion des vollelektrische E-Truck des schwedischen Start-ups Volta an Land ziehen. Viele kleinere Aufträge gilt es abzuarbeiten: Für Palfinger montiert man etwa Mitnahmestapler für den nordamerikanischen Markt, nachdem die Fertigungslinien von Palfinger selbst in diesem Bereich aus allen Nähten platzen. Bis 2027 immerhin 1.700 Stück und die Partnerschaft könnte auf andere Produktgruppen ausgeweitet werden. Doch der große Befreiungsschlag scheint dem Automotive-Manager Siegfried Wolf noch nicht gelungen zu sein.

Die Situation dürfte sich auch aufgrund von Lieferproblemen verschärft haben. Steyr Automotive fertigt Elektro-Lastwagen für die schwedische Marke Volta Trucks, bei denen es erhebliche Schwierigkeiten bei der Lieferung der Batterien gibt. Gemäß "Oberösterreichische Nachrichten" (Donnerstagsausgabe) ist ein Batterie-Lieferant in den USA pleitegegangen.

Steyr Automotive entstand aus dem Verkauf des ehemaligen MAN-Werks an Wolf, bei dem etwa 2.300 Personen angestellt waren. Schon im Mai hatte das Unternehmen Einsparungen vorgenommen und 70 Stellen beim AMS zur Kürzung eingereicht. "Gerade im Hinblick auf die eingeleitete Wachstumsstrategie und die nach wie vor sehr volatile Automobilindustrie ist es notwendig, die Strukturen des Unternehmens zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit effizient und flexibel zu gestalten", so die offizielle Begründung des Unternehmens damals.