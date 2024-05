So ist NIMBY generell nicht an eine gewisse Ideologie gebunden, und die damit einhergehende Denkweise drückt sich auch nicht nur dadurch aus, dass man gegen etwas ist oder anderen den Zugang zu den Ressourcen im eigenen Umfeld verwehrt. NIMBY tritt auch zu Tage, wenn man sich als besonders liberal und aufgeschlossen gibt und beispielsweise Regelungen für den Zuzug von Migranten schon aus Prinzip ablehnt, während man die eigenen Kinder aber nicht mehr an eine öffentliche Schule schickt. Der persönliche Back Yard wird also in die Privatschule transferiert, wo fremdsprachige Kinder den Schulerfolg der eigenen Kinder nicht mehr gefährden können, während sich die Probleme an den öffentlichen Schulen dadurch noch weiter verstärken. Durch diese Strategie gelingt es, nicht selbst als engstirnig und als mit Vorurteilen behafteter Verhinderer zu gelten. Dieses konfliktbehaftete Terrain überlässt man großzügig dem fremdenfeindlichen rechten Rand der Gesellschaft.



Ähnliche Verhaltensweisen existieren auch auf globaler Ebene. In unseren westlichen Gesellschaften wird versucht, absehbaren lokalen Konflikten aus dem Weg zu gehen, indem das Ungemach dorthin verlagert wird, wo solche Konflikte weniger wahrscheinlich sind oder gar im Keim erstickt werden. So können die EU-Staaten auf anderen Kontinenten auf entfernte Hinterhöfe zugreifen, in denen etwa die Rohstoffe für die saubere Energiewende abgebaut werden oder ohne nennenswerte Umwelt- und Sozialauflagen Kleidung für die Fast Fashion hergestellt wird. Vorhaben wie das EU-Lieferkettengesetz sind diesbezüglich nur ein Bluff – wie die Klimaziele oder die Million Artilleriegeschosse für die Ukraine –, weil die Politik genau weiß, dass der Appell an die Solidarität nicht ausreichen wird und in letzter Konsequenz wohl auch Freiheiten beschränkt werden. So etwas – zum Beispiel im Sinne einer Kreislaufwirtschaft – gesellschaftlich fair auszuhandeln, ist eine äußerst undankbare Aufgabe, derer man sich am liebsten in der aktuellen Legislaturperiode oder gar in einem Wahljahr nicht aussetzen, sondern diese lieber aussitzen möchte.



Ein Beispiel für diese Haltung ist auch der jüngste Gasfund im oberösterreichischen Molln, mit dem man Österreich annähernd drei Jahre lang versorgen könnte. Die Proteste gegen die Förderung des heimischen Gases in diesem naturbelassenen Gebiet ließen nicht lange auf sich warten, und Anrainer sowie Aktivisten der Bürgerinitiative Pro Natur Steyrtal wurden durch den Bohrkonzern sogar mit Klagsdrohungen eingeschüchtert. Bei nüchterner Betrachtung muss allerdings auch klar sein, dass ein Verzicht auf diese Vorkommen der Umwelt und dem Klima nichts nützen wird. Im Gegenteil, Österreich wird diese Mengen über lange Transportwege teuer einkaufen, wobei das Gas eventuell auch durch Fracking-Prozesse erzeugt wird, die wir hier bei uns ablehnen.