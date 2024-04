Die österreichische Papierindustrie setzt bereits zu zwei Dritteln auf erneuerbare Energie, in Skandinavien und Finnland ist die Stromversorgung mit Wasser- und Kernkraft zu 100 Prozent emissionsfrei. In wenigen Jahren könnte die Papierindustrie in den Ländern des Nordens völlig emissionsfrei produzieren. Während die meisten europäischen Länder energieintensiven Industrien langfristige Förderungen gewähren, gibt es diese in Österreich nur einmalig bis 2022. "In der Union kämpfen wir gegen Unternehmen, die dreistelligen Euro-Millionen-Beträge bekommen", so Zahlbruckner. In den Nachbarländern Deutschland oder Tschechien seien die Strompreise um 10 bis 15 Prozent niedriger, in Skandinavien koste der Strom nur die Hälfte, so Zahlbruckner weiter.

„Es ist völlig unverständlich, warum die Bundesregierung die Strompreiskompensation noch nicht bis 2030 verlängert hat und den heimischen Industrieunternehmen die Möglichkeit gibt, mit den gleichen Spielregeln am europäischen Binnenmarkt wirtschaften zu dürfen“, erklärt Austropapier-Präsident Martin Zahlbruckner und fügt hinzu: „Dann würde anstelle Abgaben doppelt zu zahlen die hervorragende Qualität der Produkte Made in Austria und unserer führende Innovationskraft etwas Rückendwind erhalten.“ Sogar die Europäische Kommission schlägt die Strompreiskompensation vor.

>>> Strompreiskompensation bis 2030: Österreichs Industrie kämpft gegen Wettbewerbsverzerrung

68,1 Prozent der in der Produktion eingesetzten Energie stammen bereits aus erneuerbaren Quellen. Die CO2-Emissionen konnten gegenüber 2022 um weitere 11,9 Prozent gesenkt werden. 550.000 Tonnen direkte CO2-Emissionen wurden in den letzten fünf Jahren an den 23 Standorten eingespart. „Das ist ein ganz klares Bekenntnis der Österreichischen Papierindustrie zu den Klimazielen der EU und macht unsere Branche immer energieeffizienter und fossilärmer", so Sebastian Heinzel, Nachhaltigkeitssprecher bei Austropapier.Die Papierindustrie produziere mehr Energie als sie verbrauche - vor allem in Form von Wärme. Damit würden in Österreich 100.000 Haushalte mit Fernwärme versorgt, so Heinzel weiter.

Altpapier ist der wichtigste Rohstoff der Papierindustrie, noch vor Durchforstungsholz und Sägenebenprodukten. Allein im letzten Jahr sind 2,2 Millionen Tonnen Altpapier eingesetzt worden. Der Primärrohstoff besteht mittlerweile zu 56 Prozent aus Altpapier. Weniger als ein Prozent des Materialeinsatzes fällt als Abfall an. Beeindruckende 86 Prozent beträgt mittlerweile die Recyclingquote in Österreich. Das ist der höchste Wert Europas und macht Österreich zum Recyclingeuropameister. Allerdings seien noch massive Investitionen notwendig, um das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen.



Während von der Politik stabile Rahmenbedingungen gefordert werden, ist die Industrie eine Kooperation mit dem AIT (Austrian Institute Of Technology) eingegangen. Wie AIT-Expertin Veronika Wilk erläuterte, erarbeitet das AIT ein Modell zur kostenoptimalen Dekarbonisierung der Produktion in der Papierindustrie, das flexibel auf Unternehmensebene angewendet werden kann. „Die Österreichische Papierindustrie hat einen konsequenten Weg der Dekarbonisierung eingeschlagen und macht auf ihrem Weg zur Klimaneutralität große Fortschritte. Durch unser gemeinsames Forschungsprojekt DekarPIO wird die Branche in der Lage sein, zusätzliche Potentiale zu identifizieren und die Emissionen weiter zu minimieren,“ erklärt Veronika Wilk.