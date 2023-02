Liebe Leserin, lieber Leser!



Anfang Mai übernimmt Patricia Neumann als Vorstandsvorsitzende die Siemens Österreich AG. Wer ist die Frau, die den Großteil ihres Berufslebens beim Weltkonzern IBM zugebracht hat - und was ist von ihr an der Spitze des Tech-Riesen zu erwarten? Antworten darauf gibt die Titelstory von IM-Autor Piotr Dobrowolski. Mit der 51-jährigen folgt auf den bisherigen Österreich-Chef Wolfgang Hesoun, den womöglich letzten klassischen Manager alter, von Sozialpartnerschaft und Staatsnähe geprägten Schule, eine Frau, die für Kulturwandel steht: Mehr Distanz, weniger Jovialität, mehr Businessstyle, weniger Männerseilschaft. Warum die Entscheidung darüber, wie viel Bedeutung Wien in Zukunft im Gesamtkonzern haben wird, unter ihrer Ägide eine geradezu historische Dimension erhält, lesen Sie hier oder ab Seite 12.



Das Innviertel umschloss Rob van Gils mit rauem, jedoch liebenswerten Charme, als dieser im Alter von 13 Jahren mit seinen Eltern nach Österreich zog. Der Niederlänger gab es dem Industriestandort und seinen Förderern, der Unternehmerfamilie Hammerer, bis heute Mehrheitseigentümer von Hammerer Aluminium Industries, zurück: van Gils hat den Aluminiumhalbzeugehersteller in den Osten expandiert und dessen Umsatz vervielfacht. Warum die diskret agierende Eigentümerfamilie niemals am Erfolg des Niederländers zweifelte und welches Wachstum mit dem Transformationswerkstoff noch möglich ist, lesen Sie hier oder ab Seite 20.



Eine Bilderbuchkarriere in der Techindustrie lebt Peter Pulm. Auf den gebürtigen Gmundner wurde nach dessen Montanistikausbildung und Beratungstätigkeit bei McKinsey Google aufmerksam. Wie der 38-jährige in New York als Senior Principal für cloudbasierte AI-Industrielösungen seinen Lebenstraum wahrmacht, lesen Sie hier oder ab Seite 10.



Auf breiten Widerstand der heimischen Fachhochschulszene stoßen Pläne des Wissenschaftsministeriums. Vertreter der FHs orten Marginalisierungstendenzen. Dass nach mehr als 25 Jahren kein weiterer Ausbau der Studienplätze vorgesehen sei wird ähnlich kritisch gesehen wie der alleinige Fokus auf den MINT-Bereich. Wo der FH-Sektor hinsteuert, lesen Sie in der Analyse von IM-Autorin Lilo Bolen ab Seite 26.



Die Automobilindustrie entpuppt sich im Zuge der schleppenden Umsetzung des EU-Projektes Gaia-X als Innovationsmotor: Zehn deutsche Unternehmen haben ein Konsortium gegründet, mit dem Catena-X, die Initiative für einen sicheren Datenaustausch entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette, zum Leuchtturmprojekt von Gaia-X werden soll. IM-Autor Peter Oslak hat sich das Vorhaben so namhafter Partner wie BMW oder ZF angesehen. "Die Standardisierung von Datenräumen knüpft an realen Geschäftsanforderungen an", schreibt Oslak. Warum das eine gute Sache ist, lesen Sie ab Seite 49.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen schließlich die Lektüre des im Innenteil eingehefteten Sonderhefts WIRTSCHAFTSREGION STEIERMARK. Darin lesen Sie, wie Unternehmen aus den steirischen Kernindustrien gerade hart am Wind segeln - und trotz schwierigem Marktumfeld erstaunliche Erfolge im Tagesgeschäft verbuchen.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der vorliegenden Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.