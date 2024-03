Liebe Leserin, lieber Leser!



Jener Mann, der unser Cover ziert, steht für Veränderung. In sieben Jahren an der Engel-Spitze ging Gründer-Urenkel Stefan Engleder nicht nur die Dauerpräsenz eines CEOs ins Blut über. Engleder, der nach dem überraschenden Ausscheiden seines Schwagers Christoph Steger nunmehr als einziges Mitglied der Eigentümerfamilien operativ die Fäden zieht, hat im Familienkonzern auch kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Vom großflächigen Umbau der Organisation bis zur Erschließung neuer Märkte reicht der Wandel, der jetzt weiter Fahrt aufnehmen soll. Wie Engleder, den IM-Autor Daniel Pohselt zum Interview traf, das Spritzgießmaschinenbauunternehmen in ein neues Zeitalter führt, lesen Sie hier oder ab Seite 12.



Noch nie war die Bekanntheit von Österreichs Fachhochschulen höher. Doch gehen Bekanntheit und Qualität Hand in Hand? Dieser Frage gehen wir im Fachhochschulranking 2024 nach. Auch heuer beauftragten wir das Meinungsforschungsinstitut brandscore.at mit der Befragung von 200 C-Level Managern und Managerinnen aus österreichischen Unternehmen. Die - durchaus überraschenden - Ergebnisse der Erhebung hat IM-Autorin Julia Weinzettl hier oder ab Seite 20 für Sie zusammengefasst.



Mit Manufacturing-X geht von Deutschland eine Initiative aus, die die Industrie ohne astronomisch hohe Kosten global vernetzen soll. Als erste Branche hat die Automobilindustrie gezeigt, wie das funktionieren kann. Nun steht Factory-X in den Startlöchern, bereit die Shopfloors zu vernetzen. IM-Autor Wolfgang Korne hat sich das Megaprojekt, das mit einem neuartigen Ansatz der Datenökonomie antritt, angesehen. Factory-X sei vertikal orientiert. "So sollen die Interaktionen und Abstimmungsprozesse von Maschinen am Shopfloor erfasst werden wie auch deren Wartungsprozesse", schreibt Korne. Die spannende Story lesen Sie hier oder ab Seite 32.



Wo steuert Österreichs Industrieautomatisierung hin? INDUSTRIEMAGAZIN sprach mit den Chefs der führenden Häuser über die vielversprechendsten neuen Technologiesegmente, Wachstum und Usability. Welche Technologien befeuern Ihr Österreich-Geschäft? Warum durchwegs Zuversicht in der Branche anzutreffen ist, lesen Sie hier oder ab Seite 42.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen schließlich die Lektüre unseres Sonderhefts WIRTSCHAFTSREGION STEIERMARK, das Sie im Mittelteil dieser Ausgabe finden. Darin lesen Sie unter anderem, was einen der Pioniere der Logistikbranche auszeichnet: Was das Familienunternehmen Dachser angreift, wird zu logistischer Exzellenz. Mehr dazu lesen Sie hier oder ab Seite 4.



