"Durch den stetig zunehmenden Grad an Digitalisierung und den Einsatz von digitalen Produkten und Lösungen in Produktionen könnte man annehmen, dass die Komplexität der Bedienbarkeit ebenfalls zunimmt",sagt Martin Kohlmaier, Vorstandsvorsitzender ABB AG Österreich. Das Unternehmen lege jedoch größten Wert auf die Einfachheit der Anwendung und eine intuitive Handhabung. "Die Einbindung bestehender Technologien wie die Bedienbarkeit durch das eigene Smartphone oder durch Remote Services, sowie das Nutzbarmachen neuer Technologien, wie etwa Augmented Reality (AR) helfen dabei, die Einrichtung, Bedienbarkeit und die Wartung für unsere Kunden zu erleichtern und zu optimieren", sagt Kohlmaier. Usability umfasse für Kuka sehr viele Bereiche, sagt Reinhard Nagler, CEO Kuka CEE. So biete man mit my.KUKA ein digitales Rundum-Sorglos-Paket. 24/7 sei es damit möglich, Produktdaten und -verfügbarkeiten abzufragen, Hard- und Software-Produkte zu bestellen, Lizenzen und Supportanfragen zu verwalten oder auch die cloudbasierten Plattformen KUKA Xpert und KUKA Robot Selector zu besuchen. Neuestes Beispiel sei die Software KUKA.MixedReality.

"Sie verbindet die reale mit der virtuellen Welt und reichert so die Umgebung der Roboterzelle anschaulich und unkompliziert mit digitalen Informationen an", sagt Nagler. "Wir stellen uns bei jeder Neuentwicklung und bei jeder Weiterentwicklung immer wieder die Frage, wie können wir die Usability für den Anwender noch vereinfachen", sagt Martin Schwarz, CSO Keba Industrial Automation. So entwickelt man aktuell etwa KI basierte dialogfähige Assistenzsysteme für Maschinen und Roboter, durch die es möglichst ist, dass komplexe Maschinen auch von Personen ohne Vorkenntnisse in Echtzeit bedient und gesteuert werden können.