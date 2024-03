Im Großmaschinenwerk St. Valentin muss Engleder an einem Jännertag freilich einen unangenehmen Termin meistern. Es kommt zu einer Betriebsversammlung, die Belegschaft wird vom Betriebsrat und dem CEO darüber informiert, dass 35 Stellen über einen Sozialplan abgebaut werden. Das Großmaschinenwerk trifft es noch glimpflich. "Ein Manager auf Zeit hätte härter durchgegriffen", atmet ein Mitarbeiter auf. Doch die Nachricht ist trotzdem ein Schock. Der Automotive-Motor stottert. Als wäre das noch nicht besorgniserregend genug, errichtet ein Mitbewerber aus Asien, Haitian, vor den Toren der EU, im serbischen Ruma, bis 2025 eine Spritzgießmaschinenproduktion. Das hat Signalwirkung und kündet vom Selbstbewusstsein Chinas.



In dieser Gemengelage treibt Engleder den wohl größten Organisationsumbau voran - und darin hat er mittlerweile Übung: Er übernahm das Unternehmen just zu einem Zeitpunkt, als dieses eigentlich nicht mehr als klassischer Mittelständler zu führen war. Schwarz-Schwiergersohn Neumann entwickelte es in die Größe. Engleder machte Engel "ohne Strömungabriss" fit für eine Konzernstruktur, hört man in der Branche. Er hat das Unternehmen nicht nur fortgeführt, sondern Akzente gesetzt. Die das Unternehmen bis heute durchwirken. Etwa in der Produktion. Der Standort St. Valentin wurde im Vorjahr für seine Top-Produktionskonzepte prämiert. Das ELOS – ENGEL Lean Organization System – trägt klar Engleders Handschrift.

Engel Austria. Einblick in eines der verschwiegensten Familienunternehmen des Landes

Jetzt nimmt sich Engleder die Führungskultur vor. Er knüpft damit an Neumanns Ideen an und führt fort, wofür der langjährige Vorsitzende bereits den Grundstein gelegt hatte: die konzernalen Strukturen werden ausgebaut, gleichzeitig delegiert Engleder Entscheidungen an den richtigen Ort. "Wir sind waren es gewohnt, linear zu führen. Das ist nicht mehr praktikabel", sagt Engleder. Nicht nur die Vierergeschäftsführung mit Engleder, CPO Gerhard Stangl, CFO Simon Zeilberger und CTO Gerhard Dimmler soll schneller konsentorientiert entscheiden. Ganze Regionen - die neu geschaffene Engel-Triade Europa, Americas und Asien - sollen aufgewertet werden. Drei weitgehend eigenverantwortliche Engel-Hubs sollen der Schlüssel für den zukünftigen Erfolg der Firma sein. Einem Partner von Engel ringt das Delegieren im großen Stil Bewunderung ab. "Je größer Unternehmen werden, umso langsamer werden sie zumeist", meint er. Bei Engel sei das umgekehrt.