Über den skandalumwitterten Mund-Nasen- und FFP2-Schutzmaskenhersteller Hygiene Austria mit Sitz in Wiener Neudorf ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Montag mitteilte, wurde über die 100-prozentige Tochter des Wäscheherstellers Palmers am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Demnach verteilen sich die Schulden in Höhe von 5,2 Millionen Euro auf 30 Gläubiger. Von der Insolvenz sei nur (noch) ein Mitarbeiter betroffen, hieß es weiter.

"Die Aktiva müssen erst im Rahmen des Sanierungsverfahrens ermittelt werden", sagte Insolvenzexpertin Brigitte Dostal zur APA. Es ist noch ein Warenlager vorhanden, dessen Bewertung jedoch noch nicht abgeschlossen ist. Das Unternehmen will den Betrieb nach der Sanierung in reduziertem Umfang weiterführen. Den Gläubigern soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans die gesetzliche Mindestquote von 20 Prozent ihrer Forderungen ausbezahlt werden. Ob dies gelingt, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

