Textilindustrie : Faserhersteller Lenzing schreibt fast eine halbe Milliarde Euro ab

Der Faserhersteller Lenzing steckt weiterhin in der Krise: Mit einer Abschreibung von fast einer halben Milliarde Euro kämpft das börsennotierte Unternehmen weiter mit dem wirtschaftlichen Umfeld. Der Sparkurs verlaufe aber nach Plan, so Finanzchef Nico Reiner. Der Stellenabbau von bis zu 500 Mitarbeitenden könnte noch in diesem Quartal passieren.