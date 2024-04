Mit Blick auf die Kritik, dass die deutsche Automobilindustrie zu stark von China abhängig sei, sagte Hartung, dass China auch ein wichtiger Absatzmarkt für Deutschland und Europa sei. "Gegenseitige Abhängigkeit ist so schlecht auch wieder nicht", sagte der Bosch-Chef. "Einseitige Abhängigkeit wäre nicht so günstig." Das Gegensteuern dürfe aber nicht zur Abschottung einer Volkswirtschaft führen, so der Bosch-Chef. In Indien, das schon heute der drittgrößte Automarkt der Welt ist, sieht Bosch großes Potenzial. Hier sei ein starkes Wachstum zu erwarten, auch bei Autos in höheren Preissegmenten als den dort verbreiteten Kleinwagen, sagte der Vorsitzende des Unternehmensbereichs Mobility, Markus Heyn. "Wie in China nehmen die Marktanteile der indischen OEM zu." Auf die Wünsche der Kunden dort könnten sie sich offenbar am besten einstellen.

Ab dem Jahr 2035 sollen keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden dürfen - so plant es zumindest die EU. Ausnahmen sind nur für Fahrzeuge vorgesehen, die mit E-Fuels betrieben werden. Inzwischen wird jedoch zunehmend bezweifelt, dass ein so früher Ausstieg überhaupt zu schaffen ist. Mercedes-Chef Ola Källenius stellte kürzlich das Ende des Verbrennungsmotors in Frage und auch bei Bosch plant man noch lange mit der Technologie: „Wir müssen weiterhin Verbrennertechnologie bereitstellen, sonst wird die Welt damit nicht zurechtkommen“, betonte Bosch-Chef Stefan Hartung vor einem Monat im Gespräch mit dem Portal The Pioneer und nimmt damit auch andere Unternehmen in die Pflicht.

