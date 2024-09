Auch die Händler in China spüren die Krise. Einige von ihnen seien bereits in Schwierigkeiten, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm. Mercedes werde sie jedoch unterstützen, um ihre Existenz in dieser schwierigen Phase zu sichern. Porsche hatte bereits im Halbjahr eingeräumt, dass keine schnelle Erholung des chinesischen Marktes zu erwarten sei.



Bereits in der ersten Jahreshälfte musste Mercedes den Rückgang beim Verkauf von Spitzenmodellen verkraften, die üblicherweise höhere Margen erzielen. Källenius setzte damals auf neue Modelle, die im zweiten Halbjahr für Belebung sorgen sollten. Diese Erwartungen haben sich jedoch nicht erfüllt, da der Absatzmix gegenüber dem ersten Halbjahr unverändert geblieben ist.

>>> Verabschiedet sich Mercedes-Benz von seinen Elektro-Zielen?

Wilhelm betonte vor Analysten, dass Mercedes an seiner Strategie festhalte und keine Preissenkungen zur Belebung des Marktes plane. Dies bedeute jedoch auch, dass weniger margenstarke Modelle verkauft würden als im Vorjahr. Der Preisdruck bleibe hoch.



Die Prognose für die bereinigte Umsatzrendite im Automobilgeschäft wurde erneut gesenkt, nachdem diese bereits Ende Juli reduziert worden war. Statt der bisherigen 10 bis 11 Prozent rechnet Mercedes nun mit einer Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent für das Gesamtjahr. Dies impliziert eine bereinigte Umsatzrendite von rund 6 Prozent für das zweite Halbjahr. Zusätzlich belasten negative Bewertungseffekte das Ergebnis.



Auch der Betriebsgewinn der gesamten Mercedes-Benz-Gruppe wird voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen, nachdem man bislang nur von einem leichten Rückgang ausgegangen war.