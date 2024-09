Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck strebt eine politische Lösung im Konflikt zwischen der EU und China bezüglich der Autozölle an. Dies betonte der Grünen-Politiker vor einem Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao in Berlin. Am Rande eines Start-up-Gipfels erklärte Habeck, dass sein Ziel sei, eine politische Lösung zu finden. Dabei zeigte sich die chinesische Seite offensichtlich gesprächsbereit.

Habeck erinnerte an ein Treffen mit dem Handelsminister während seines China-Besuchs im Juni. Er beschrieb die Gespräche als "sehr offen, hart, aber auch sehr ehrlich". "Wir haben wirklich Freistil geboxt, wenn man so sagen darf," fügte er hinzu, und hob hervor, dass dieses intensive Gespräch Vertrauen geschaffen habe, da keine Inhalte an die Öffentlichkeit gelangten.



Die EU hatte nach monatelangen Untersuchungen im Juni angekündigt, höhere Zölle auf chinesische Elektroautos zu erheben. Diese würden zu den bereits bestehenden Einfuhrzöllen hinzukommen. Brüssel wirft den chinesischen Herstellern vor, durch staatliche Subventionen unfaire Wettbewerbsvorteile zu haben und den Markt mit günstigen Autos zu überschwemmen. Im Gegenzug beschuldigt Peking die EU des Protektionismus und leitete bereits Untersuchungen gegen Importe von Schweinefleisch aus der EU ein.