Auch im übrigen Westeuropa sieht es kaum besser aus, mit 53 Prozent der Befragten, die einen Stellenabbau planen. Trotz kräftiger Investitionen in Deutschland und Westeuropa entstehen neue Arbeitsplätze hauptsächlich anderswo.

>>> E-Autos aus China: Drohen Strafzölle für BMW und Volkswagen?

"Produziert wird zunehmend in den Regionen, wo die Autos am Ende verkauft werden", erklärt Frank Göller, Partner und Automotive-Experte bei Horváth, der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist nicht neu, hat sich aber noch verstärkt." Schlechte Erfahrungen mit Lieferengpässen, insbesondere bei Halbleitern, haben daran nichts geändert. "Dieser Prozess beschleunigt sich weiter. Mit der Folge, dass sich Arbeitsplätze verlagern."



Weltweit wird Personal aufgebaut, aber nicht in Deutschland und Westeuropa. 75 Prozent der befragten Unternehmen wollen Kapazitäten in Indien, 60 Prozent in China und ebenso viele in Osteuropa aufbauen. Auch in anderen asiatischen Regionen sowie in Nord- und Südamerika gibt es Wachstum.