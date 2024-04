Die B&C Gruppe ist für ihre Kernbeteiligungen Lenzing, Semperit und AMAG auf der Suche nach strategischen Partnern und würde dafür auch ein Absinken der Beteiligungen unter die 50-Prozent-Schwelle in Kauf nehmen. Das gab der Vorsitzende des Aufsichtsrates der B&C Gruppe und Vorstand der B&C Privatstiftung, Wolfgang Hofer, heute, Montag, in einer Aussendung bekannt. "Wir arbeiten sukzessive daran und wir werden sicherlich auch in den nächsten Jahren entsprechende Handlungen setzen", so Hofer.

>>> Julia Reilinger, B&C: Die Innovations-Scoutin

Den Unternehmen der B&C Gruppe sei in den vergangenen Jahren "ein rauer Wind mit teilweise heftigen Windböen" entgegengeweht, so Hofer. Viele Ereignisse seit 2020 hätten eine disruptive Wirkung gehabt. "Die goldenen Zeiten der Globalisierung sind vorbei", so Hofer. Man könne nicht mehr auf einen Aufschwung warten und Dinge in die Zukunft verschieben. Vielmehr müsse jede Strategie hinterfragt werden. Für B&C bedeute das, "dass wir unser jahrzehntelanges Dogma, wir müssen immer 50 plus 1 an einer Kernbeteiligung halten, aufgeben". Das gelte für alle drei Kernbeteiligungen, sagte er.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!