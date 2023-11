Und damit am Schnittpunkt zu aktuell zehn Direktbeteiligungen in unterschiedliche Reifephasen, vorwiegend aus dem Bereich Industrial Tech – wie unter anderem an TTTech oder Frequentis.

Der jüngste Streich: Eine Beteiligung an neoom, dem ersten Investment im Energiesektor. Eine solche – wie auch ein aktuell investiertes Kapital von rund 100 Millionen Euro - kommt nicht von ungefähr. 100 Unternehmen werden Jahr für Jahr - passend zum jeweiligen Investitionsfokus - gescoutet.

Das - und mit den Gründungsteams gemeinsam etwas zu erarbeiten – "übt einen besonderen Reiz aus", sagt Reilinger. Die bei den Planungen für 2024 – voraussichtlich ein gesamtwirtschaftlich herausforderndes Jahr – eine gewisse Vorsicht walten lässt. Und in der sehr schnelllebigen Welt in Literatur und der Natur Ausgleich findet.