Die Ankündigung der Bundesregierung, bis 2031 drei Milliarden Euro in die heimische Mikroelektronikindustrie zu investieren, begrüßt der steirische Mikroelektronik-Hersteller. Diese Mittel sind ein wichtiger Schritt in Richtung technologischer Unabhängigkeit Europas. Damit wird die Basis für nachhaltiges Wachstum in zukunftsentscheidenden Wirtschaftsbereichen geschaffen.

>>> European Chips Act: "Österreich und Europa auf der Überholspur positionieren"

Im aktuellen Budgetentwurf ist von einer Förderung der heimischen Mikroelektronikindustrie in Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro in den nächsten sieben Jahren die Rede. Im neuen Budget, das im November endgültig beschlossen werden soll, sind auch zusätzliche Mittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit in Höhe von 50 Millionen Euro enthalten, wodurch sich die in Österreich zur Verfügung stehenden Mittel für das europäische Förderprogramm IPCEI ME/CT (II) (Important Projects of Common European Interest) auf 255 Millionen Euro erhöhen.

Die zusätzlichen Mittel sind eine Ergänzung zu den Investitionen der AT&S im Rahmen der europäischen IPCEI-Programme und in Zukunft auch im Rahmen des Chips Act. Das von AT&S kürzlich erfolgreich abgeschlossene erste IPCEI im Bereich Mikroelektronik hatte unter anderem die Entwicklung einer energiesparenden Energieversorgung für Elektroautos und einer neuen Kupferrecyclinganlage zur Folge, die am AT&S Standort Leoben bereits erfolgreich im Einsatz ist.

>>> Chips: Mikroelektronik in Österreich Schlüsselsektor

„Österreich ist im Bereich der Mikrochips ein führender Standort in Europa, dadurch werden langfristig zukunftsweisende Arbeitsplätze ausgebaut und Wohlstand wird generiert. Mit fast drei Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren investiert werden, können wir die Forschung und neue Investitionen der Halbleiter-Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Österreich unterstützen“, sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher vergangene Woche.