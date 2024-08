Besonders problematisch sei die Lage in der Industrie. Im Bereich der Warenherstellung stieg die Zahl der arbeitslosen Personen im Vergleich zum Juli 2023 um 25,5 Prozent auf 3.919 Betroffene.

Vor allem die steirische Autozulieferindustrie stehe vor großen Herausforderungen. Es kam dort zuletzt immer wieder zu erheblichen Personalabbauten, nicht nur bei Magna Steyr. Neben der konjunkturellen Schwäche der Märkte spiele auch die Transformation in der Mobilitätsbranche eine entscheidende Rolle. Daher arbeite man an einer Stiftungslösung, an der neben dem AMS auch die Sozialpartner und das Land Steiermark beteiligt sind. Das Ziel dieser Initiative sei es, ehemaligen Beschäftigten der Autozulieferindustrie, die angelernt oder gering qualifiziert sind, Weiterbildungsangebote zu machen. So sollen sie in Branchen wechseln können, in denen auch künftig Fachkräfte gebraucht werden. Es werde betont, dass dieser Transformationsprozess „gestaltet und gefördert“ werden müsse.



Snobe äußerte die Erwartung, dass bis Ende August die letzten technischen Details geklärt sein sollten. Das AMS plane zunächst, eine Branchenstiftung für etwa 500 Personen aus dem Mobilitätsbereich einzurichten. Gespräche mit Unternehmen hätten gezeigt, dass dieser Bedarf definitiv vorhanden sei. Snobe berichtet, dass Personalchefs und Geschäftsführer davon ausgehen, dass es im Herbst zu weiteren Personalanpassungen kommen werde. Insbesondere aus dem Großraum Graz gebe es entsprechende Signale, weshalb Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssten.