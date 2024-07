In einer Unternehmensmitteilung im Januar erklärte Ineos, dass die Entwicklung des Elektro-Geländewagens in Zusammenarbeit mit Magna voranschreite und das Fahrzeug im Werk in Graz produziert werden solle. Ein Sprecher von Magna bestätigte damals auf Anfrage, dass der "Fusilier" in Graz in Kooperation mit Ineos entwickelt werde. Die angeblich geplante Produktion von 30.000 bis 50.000 Stück ab 2027 wurde jedoch schon zu Beginn des Jahres als "Spekulation" bezeichnet und wurde von Magna nicht bestätigt. Eine Anfrage bei Ineos blieb unbeantwortet.

Ineos ist eine junge Automarke aus London, bekannt durch den Geländewagen "Grenadier". Gründer Jim Ratcliffe, dem auch mehrere Fußballklubs und ein Drittel des Mercedes-Formel-1-Rennstalls gehören, präsentierte am Freitag in London die dritte Modellreihe von Ineos: Der "Fusilier" soll eine erstklassige Geländetauglichkeit bieten, ohne auf Straßenkomfort zu verzichten, und sowohl emissionsfreie als auch emissionsarme Antriebsoptionen ermöglichen.

Bei der Vorstellung durch Ratcliffe wurde klargestellt, dass neben dem rein batterieelektrischen Antrieb (BEV) auch ein emissionsarmer Antrieb mit elektrischem Range-Extender entwickelt wird. Diese Option beinhaltet einen kleinen Benzinmotor, der einen Generator antreibt, um die Batterie aufzuladen, wenn keine externe Lademöglichkeit vorhanden ist. Details zum alternativen Antrieb sowie der Zeitplan für die Markteinführung sollten im Herbst 2024 bekannt gegeben werden.



Laut der Mitteilung sollte Magna das Fahrzeug in Graz fertigen. Der neue Geländewagen basiert auf dem "Grenadier", ist jedoch etwas kürzer und niedriger. Er wird auf einer speziellen Skateboard-Plattform mit Stahlunterbau sowie Türen und Verkleidungsblechen aus Aluminium gebaut. „Im Rahmen des Entwicklungsprozesses wird der neue Ineos Fusilier einem rigorosen Testprogramm am Schöckl in Österreich unterzogen“, erklärte das Unternehmen weiter.