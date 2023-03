Trotz hoher Energiepreise und anhaltender Probleme in der Lieferkette läuft das Geschäft der AMAG sehr gut. Der Aluminiumkonzern profitiere von der steigenden Nachfrage im Transport-, Verpackungs- und Bausektor. In der E-Mobilität sei Leichtbau aufgrund der schweren Batterien ein großes Thema. Hinzu kämen die guten thermischen Eigenschaften von Aluminium. Und Aluminium habe perfekte Eigenschaften für eine Kreislaufwirtschaft - denn es kann beliebig oft recycelt werden. 75 bis 80 Prozent des Rohstoffs, den die AMAG im oberösterreichischen Ranshofen verarbeitet, sei Schrott.

"Die Wachstumsraten sind positiv, da mach ich mir überhaupt keine Gedanken", so Mayer am Dienstag im "Klub der Wirtschaftspublizisten" in Wien. Sorgen bereitet allerdings der Arbeitskräftemangel, so würden im oberösterreichischen Innviertel rund 30.000 Fachkräfte fehlen.

Die AMAG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen um 37 Prozent auf 1,727 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte um 33 Prozent auf 247,1 Millionen Euro gesteigert werden. Das Ergebnis nach Steuern lag mit 109,3 Millionen Euro (plus 69 Prozent) erstmals im dreistelligen Millionenbereich. Der Hauptversammlung am 13. April wird eine unveränderte Dividende von 1,50 Euro je Aktie vorgeschlagen. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über Standorte in Oberösterreich, Kanada und Deutschland.