Mit dem kürzlich abgeschlossenen Grundstückerwerb erweitert die AMAG ihre industriegewidmeten Grundstücksreserven auf 25 Hektar. Die wesentlichen Flächen liegen angrenzend an das Recycling Center Ranshofen sowie an das neue Walzwerk. Soll will die AMAG Flexibilität und Spielraum steigern – beides notwendig für die nachhaltige Absicherung des strategischen und profitablen Wachstums. Diese Reserven sind vor allem in Anbetracht langwieriger Umwidmungsverfahren für Grundstücke von besonderer Bedeutung, um im Bedarfsfall Erweiterungsprojekte überhaupt zu ermöglichen.



Zur Umsetzung der Dekarbonisierung des AMAG Standorts Ranshofen ist eine Substitution von Erdgas durch Umstellung auf grünen Wasserstoff beziehungsweise elektrische Energie erforderlich. Für diesen Umstieg ist die umfassende Erneuerung der elektrischen Infrastruktur eine unabdingbare Voraussetzung. Durch die Errichtung eines neuen Umspannwerks gemeinsam mit Austrian Power Grid (kurz APG) wird dafür ein wesentlicher Schritt gesetzt. Die Bauarbeiten für dieses umfangreiche Vorhaben haben bereits begonnen.

„Die aktuellen Maßnahmen geben uns nun die unternehmerische Freiheit, um den Standort strategisch weiterzuentwickeln. Mit dem Grundstückserwerb haben wir ausreichend industriegewidmete Flächenreserven und werden damit nicht durch langwierige Umwidmungsverfahren gebremst", sagt Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG Austria Metall. "Das nach dreieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossene UVP-Verfahren ermöglicht uns nun, mit den Vorbereitungen zur Ausweitung der Recyclingaktivtäten zu beginnen und unseren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Mit dem Neubau des Umspannwerks schaffen wir die Grundlage für die Dekarbonisierung des Standorts und sichern somit die langfristige Versorgung."