Den anderen Aktionären sei die Chance genommen worden, sich an der Kapitalerhöhung um 150 Millionen Euro zu beteiligen, argumentierte Nieding. Der Österreicher Pierer hatte die neuen Aktien in voller Höhe gezeichnet, gleichzeitig hatten die Gläubiger dem Unternehmen vorerst die Hälfte seiner Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erlassen. Viele Anleger wären gerne weiter an Leoni beteiligt geblieben, zumal das Unternehmen einem Gutachten zufolge bereits im Jahr 2024 oder 2025 aus der Krise hätte kommen können, sagte der stellvertretende Vorsitzende der DSW. Nieding beziffert den Schaden auf 15,21 Euro pro Aktie. Das sind insgesamt 240 Millionen Euro.

Im Herbst waren Aktionäre mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des Gerichts gescheitert, den Sanierungsplan durchzuwinken. Die DSW sieht sich nun durch ein Gutachten des Dresdner Wirtschaftswissenschaftlers und Bewertungsexperten Werner Gleißner bestätigt. Er wirft dem Management ein mangelhaftes Risikomanagement vor: "Es ist zweifelhaft, ob man rechtzeitig etwas unternommen hat", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem hätten die Aktionäre früher in die Sanierungsbemühungen eingebunden werden müssen. Leoni wollte mit dem Verkauf der Kabelsparte 400 Millionen Euro frisches Geld in die Kasse bekommen, doch der thailändische Käufer machte überraschend einen Rückzieher.

Es gehe auch darum, dass der Fall Leoni nicht als Blaupause für die Anwendung des StaRUG auf andere börsennotierte Unternehmen missbraucht werde, betonte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler.