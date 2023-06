Der zuletzt vom österreichischen Unternehmer Stefan Pierer übernommene deutsche Autozulieferer Leoni hat wegen der Sanierung seiner Bilanz im abgelaufenen Jahr einen Nettoverlust von mehr als 600 Mio. Euro verbucht. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, lag der Fehlbetrag nach Steuern bei 605 (2021: minus 48) Mio. Euro. Verantwortlich dafür waren hohe Abschreibungen, die sich auf 603 Mio. Euro summierten.

>>> Leoni-Sanierungskonzept: Vertrauter von KTM-Chef Stefan Pierer wird neuer CEO

Nach dem geplatzten Verkauf der Kabel-Sparte kurz vor dem Jahresende 2022 hatte sich das hoch verschuldete Unternehmen in ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren geflüchtet. Dabei verzichten die Gläubiger auf 708 Mio. Euro, das ist etwa die Hälfte der Schuldenlast. Die Aktionäre verlieren alles, Stefan Pierer (Pierer Mobility/KTM) wird durch eine 150 Mio. Euro schwere Kapitalspritze Alleineigentümer des Herstellers von Bordnetzen (Kabelbäumen) und Kabeln. Leoni wird von der Börse genommen.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung