Die Schweiz bleibt beispielhaft, wenn es um die Funktionsfähigkeit des Staats oder um die gute Infrastruktur geht. Gute Werte gibt es bezüglich Unternehmensleistung (Platz 4), während die Wirtschaftsleistung (30) vor allem aufgrund des hohen Preisniveaus traditionell schlechter abschneidet.



Störfaktoren wie die Inflation, der Ukraine-Krieg oder für die Firmen problematischen Lieferengpässe haben heuer in der Rangliste zu größeren Verschiebungen geführt. In den Top 10 rutschte Schweden von Platz zwei auf vier ab und Nachbar Finnland kletterte von elf auf acht. Die USA belegen unterdessen nach wie vor den zehnten Platz.



Der größte Sprung nach vorne in der Tabelle gelang Kroatien von 59 auf Platz 46. Die Kroaten hätten sich in allen Hauptindikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Demgegenüber rutschte Neuseeland um elf Ränge auf Platz 31 ab. Schwach entwickelten sich auch große Volkswirtschaften wie Großbritannien (minus fünf Ränge) oder Indonesien (minus sieben Ränge).



Deutschland liegt weiterhin auf Rang 15, Frankreich belegt Platz 28 (29) und Italien nach wie vor gar nur Platz 41. Am Ende des Rankings liegt Venezuela hinter dem zweitletztplatzierten Argentinien.