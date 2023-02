Die deutschen Exporte legten sowohl in die EU-Mitgliedstaaten (+4,2 Prozent) als auch in die Euro-Zone (+5,9 Prozent) zu. Auch die Exporte zum wichtigsten Abnehmer, den USA, legten um 7,7 Prozent zu. Um 4,5 Prozent gingen die Ausfuhren nach China zurück. Drastische Maßnahmen zur Eindämmung von Corona-Ausbrüchen in der Volksrepublik drücken auch auf den internationalen Handel. Das bevölkerungsreichste Land der Welt verfolgt eine Null-Covid-Strategie und reagiert mit Ausgangssperren, Massentests, Verkehrsbeschränkungen und Quarantäne auf lokale Ausbrüche. Auch hat sich das Land weitgehend vom Ausland abgeschottet.



Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge hat sich die Stimmung unter deutschen Exporteuren im Mai den zweiten Monat in Folge verbessert. "Die deutsche Industrie bleibt aber vorsichtig", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest dazu. "Logistikprobleme stellen weiterhin eine große Belastung dar." Eine große Dynamik bei den Ausfuhren zeichne sich daher im Moment nicht ab. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet dieses Jahr mit einer Stagnation beim Export.