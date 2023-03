Hat die Unterrepräsentanz von Frauen in technischen Berufen mit mangelnder Gleichberechtigung zu tun? Laut einer 2018 veröffentlichten, international angelegten Studie (The Gender-Equalitiy Paradox in Science, Technology, Engineering and Mathematics Education) ist genau das Gegenteil der Fall. In Ländern mit weniger Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern studieren durchschnittlich mehr Frauen MINT-Fächer als in Ländern, die den Global Gender Gap Index anführen.

So liegen Algerien, Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate im Spitzenfeld. Der Frauenanteil bei MINT- Studien liegt hier bei über 40 Prozent. Ein Trend, der auch an der TU Wien zu beobachten ist: 40 Prozent der studierenden Frauen kommen nicht aus Österreich, sondern aus Südeuropa, Osteuropa, aus arabischen Staaten, der Türkei und dem Iran.

Der Grund: Nicht überall gilt Technik als ausschließlich männliche Domäne. Hartnäckig an diesem Stereotyp festhalten würde man allerdings nach wie vor in Mitteleuropa und in den USA. Dass diese scheinbar letzte patriarchale Bastion mit Zähnen und Klauen gegen eindringende Frauen verteidigt wird, wäre in diesen Regionen, wie entsprechende Statistiken anschaulich dokumentieren, oftmals keine Seltenheit.

Wir haben fünf Frauen interviewt, die in sogenannten klassischen Männerdomänen arbeiten. Hier sind ihre Geschichten.