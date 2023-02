Was wird in zehn Jahren auf Basis dessen, was wir heute wissen, möglich sein, Herr Leindecker?

Leindecker: Ich denke, dass am Edge­-Device die Steuerung in Echtzeit laufen wird. Um bei einem einfachen Beispiel zu bleiben: Wenn ein Fahrzeug autonom fahren soll, müssen die einzelnen Steuergeräte und Sensoriken zusammengeführt werden. Erst dann kann eine zentrale Steuerung eingreifen. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass die Funktionen, die softwareseitig relativ unverändert sind, wie z. B. das Lenken oder das Bremsen, in harter Echtzeit und ohne sich gegenseitig zu stören regelmäßig kommunizieren können. Ich muss also eine Plattform schaffen. Ich sehe das als eine sehr gute Analogie dazu, was in der Fabrik der Zukunft möglich sein wird: Wenn wir eine gemeinsame Plattform mit einer Sprache schaffen, die Steuerung und Analysefunktionen orchestrieren, dann kann man im nächsten Schritt die gesamte Produktion in Richtung Flexibilisierung und Selbstoptimierung weiterentwickeln.

Welche Geschäftsmodelle ergeben sich daraus dann, Herr Kühner?

Kühner: Ich kann mir gut vorstellen, dass Unternehmen, die wir heute als Lohnfertiger bezeichnen, in 20 Jahren darauf spezialisiert sind, herrenlose Fabriken zu betreiben. In diese würde ein Industrieunternehmen seine Daten und sein Know­how einspeisen. Wenn die Datensicherheit gewährleistet ist, übergebe ich meine Daten und kann über eine blockchainbegleitete Lieferkette Dinge produzieren, die ich selbst entwickelt habe, die ich aber gar nicht mehr selbst produzieren muss.