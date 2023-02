Herr van Gils, Ihr Unternehmen legte im Geschäftsjahr 2021/22 um fast ein Drittel beim Umsatz zu. Setzt sich das Wachstum fort?



Rob van Gils: Das vergangene Jahr lief trotz der herausfordernden Zeit sehr gut. Auch heuer konnten wir im ersten Quartal einen guten Start hinlegen. Wir nehmen aus 2021 einen hohen Auftragsbestand mit und produzieren jetzt auf Anschlag, an der Grenze der Vollauslastung. Jetzt gilt es, das gut über den Sommer zu bringen.



Rechnen Sie mit einem weiteren Umsatzsprung?



van Gils: Die Umsätze werden auch 2022 deutlich steigen. Unser Geschäft ist strategisch sehr gut austariert. Der Green Deal bringt uns zum dritten Jahr in Folge positive Dynamik. Der Werkstoff Aluminium ist gefragter denn je. Als Bestandteil von Photovoltaikanlagen auf Häuserdächern oder bei der Gewichtsreduktion in der Mobilität. Bei vielen Anwendungen gilt: 'Gewicht muss raus'.



Rund die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen in Automotive, Bahn und Schiffsbau, jeweils ein Viertel in Industrie und Bau. Können Sie an der Transformation der Automobilindustrie im erwünschten Ausmaß mitpartizipieren?



van Gils: Die an Fahrt gewinnende Elektromobilität bringt unserem Geschäft Dynamik. In einem Elektrofahrzeug wird deutlich mehr Aluminium verbaut. Auf die Knappheit bei Kabelbäumen und Mikrochips reagierten OEM mit einer Repriorisierung, E-Projekte wurden vorrangig beliefert. Das zeigt die Dynamiken zugunsten von Elekromobilität, auf die wir schon lange vorbereitet sind. Unsere Produkte im Automotivesegment finden mehrheitlich in Elektro- oder Hybridanwendungen. Wir hatten zuletzt über eine Milliarde Euro Auftragseingang in den Büchern stehen, diese Projekte laufen jetzt sukzessive hoch.



Die Lieferketten sind noch ein ganzes Stück weit von einer Normalisierung entfernt, oder?



van Gils: Am Ende bewegen uns die gleichen Themen wie alle anderen. Das schwächste Glied gibt den Takt vor. Die Abrufe seitens der OEM schwanken. Die Covid19-Lockdowns in China bringen nach wie vor massive Einschränkungen bei der Teileverfügbarkeit.