In die erst kürzlich in Betrieb genommene neue 6.000-Tonnen-Strangpresse, sowie in die vor- und nachgelagerten Fertigungsanlagen, wurden zuletzt bereits 38 Mio. Euro investiert. Grund für die Erweiterung der Extrusion war laut Hammerer die große Nachfrage nach Leichtbau-Komponenten für die Autoindustrie, speziell für die E-Mobilität.

"Die an Fahrt gewinnende Elektromobilität bringt unserem Geschäft Dynamik. In einem Elektrofahrzeug wird deutlich mehr Aluminium verbaut. Auf die Knappheit bei Kabelbäumen und Mikrochips reagierten OEM mit einer Repriorisierung, E-Projekte wurden vorrangig beliefert. Das zeigt die Dynamiken zugunsten von Elektromobilität, auf die wir schon lange vorbereitet sind", so van Gil. "Unsere Produkte im Automotivesegment finden mehrheitlich in Elektro- oder Hybridanwendungen. Wir hatten zuletzt über eine Milliarde Euro Auftragseingang in den Büchern stehen, diese Projekte laufen jetzt sukzessive hoch."

Tipp der Redaktion: Lesen Sie hier, wie Hammerer im brandneuen Repuation-Report zu den besten der Metallindustrie abschneidet!



Bei der Extrusion handelt es sich um ein formgebendes Verfahren. Es wird meist für Kunststoffe genutzt. Die zähe Masse wird unter hohem Druck durch eine formende Öffnung gepresst.

Im Geschäftsjahr 2021/22 nahm der Umsatz bei Hammerer um fast ein Drittel zu. "Das vergangene Jahr lief trotz der herausfordernden Zeit sehr gut. Auch heuer konnten wir im ersten Quartal einen guten Start hinlegen. Wir nehmen aus 2021 einen hohen Auftragsbestand mit und produzieren jetzt auf Anschlag, an der Grenze der Vollauslastung", so van Gils. Und: "Die Umsätze werden auch 2022 deutlich steigen. Unser Geschäft ist strategisch sehr gut austariert. Der Green Deal bringt uns zum dritten Jahr in Folge positive Dynamik."