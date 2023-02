Auf dem Papier macht eine Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates immer Sinn. Etablierte Unternehmen müssen sich im Rahmen ihrer gewachsenen Strukturen bewegen, Start-ups sind hingegen nicht „vorbelastet“ und damit deutlich agiler und schlanker aufgestellt. Gerade im Innovationsbereich, wo Geschwindigkeit zählt, ist das ein wesentlicher Vorteil. Darüber hinaus bekommen sie Zugang zu Innovationen, neuen Technologien und auch neuen Talenten. Die Kooperation mit Start-ups kann daher ein wichtiger Hebel sein, um Pilotprojekte auf den Weg zu bringen, neue Umsatzquellen zu erschließen oder die Unternehmenskultur zu ändern. Start-ups profitieren im Rahmen der Kooperation von einem direkteren Zugang zu Expertise und Netzwerken sowie zu mehr Kapital, was die Skalierbarkeit erhöht. Auch die Mitbenutzung von Strukturen wie beispielsweise in Vertrieb, Logistik oder Marketing, die bei Start-ups noch nicht so strukturiert und stabil sind, ist ein höchst interessantes Asset. Trotz dieser Win-Win-Konstellation sind Kooperationen alles andere als ein Selbstläufer – in der Realität ist der Erfolg dieser Kooperationsformen aber von mehreren Faktoren abhängig, wie wir auch aus unserer eigenen Beratungspraxis unterstreichen können.



5 Erfolgsfaktoren für Kooperationen mit Startups



Auch wenn jede Kooperation individuell und von den wechselseitigen Erwartungshaltungen der Partner:innen abhängt und es kein Patentrezept gibt, sind fünf Punkte aus unserer Erfahrung ausschlaggebend für den Erfolg der Kooperation:



Klares und transparentes Expectation Management betreiben: Was trivial klingt, ist richtungsweisend. Beide Kooperationspartner:innen müssen gleich zu Beginn die Karten auf den Tisch legen, was sie sich von der Kooperation erwarten, was sie selbst beitragen können und vor allem auch, was nicht. Bei den meisten Kooperationen, die scheitern, mangelt es an einem Expectation Management auf Augenhöhe.

Scope detailliert festlegen und spezialisieren: Let’s change the world together ist sicher ein hehrer Anspruch, als Zielsetzung für eine Kooperation eignet es sich aber nicht. Es ist wichtig, eine starke Spezialisierung der Themenstellung zu forcieren und den Scope detailliert festzulegen. Je breiter der Scope, desto mehr Raum für Missverständnisse gibt es.

Klares Top-Management-Committment einholen: Kooperationen als “Aufputz“ für Investoren oder Feigenblatt für Innovation sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es ist essenziell, dass beide Partner ernsthaft an einer engen, langfristigen und nachhaltigen Zusammenarbeit interessiert sind und das auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Priorisierung betreiben. Dafür braucht es ein klares Committment des Top-Managements.

Das Projekt auf Start-up-Bedürfnisse abstimmen: Ein wesentlicher Grund, warum Kooperationen scheitern, ist auch ein Set-up, das nicht auf Augenhöhe aufgesetzt wird. Wer glaubt zu wissen, welche Angebote seitens des Unternehmens in Hinblick auf Benefits Start-ups wollen und das Set-up über den Kopf des Partners hinweg aufsetzt, wird in den meisten Fällen Missverständnisse und Frustration provozieren. Das Set-up muss gemeinsam entwickelt und aufgesetzt werden.

Den Culture-Clash managen: Hand aufs Herz – in jedem Fall prallen bei einer Kooperation zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander. So zu tun, als ob das kein Thema wäre, macht den Gap nur größer. Der Culture Clash muss offen thematisiert und laufend diskutiert werden, wie die Brücken am besten geschlagen werden können.



Das Potenzial von Startup-Kooperation nutzen



Start-ups können gerade auch für Konzerne und mittelständische Betriebe eine essenzielle Bedeutung bei der Weichenstellung für die Zukunft einnehmen. Die Qualität der österreichischen Start-ups und ihrer Lösungen ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, was die Auswahl an potenziellen Kooperationspartnern deutlich vergrößert. Drei Beispiele aus dem Feld der Ausgezeichneten beim EY Scale-up Award 2022, die für Industrieunternehmen interessant sind: Das Start-up nista bietet Energy Efficiency as a Service und unterstützt Unternehmen auf Basis ihrer Sensorendaten, ihre Energieeffizienz zu steigern, Kosten zu senken und Co2-Emissionen zu reduzieren. Findustrial bietet eine datenbasierte Plattform für Pay-per-Use-Lösungen und unterstützt produzierende Unternehmen dabei, nutzungsbasierte und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Viewpointsystem ist weltweiter Innovationsführer im Bereich Eye-Tracking via Sensoren-Technologie und ermöglicht mit ihren Glasses unter anderem Fernwartungen und spart damit Zeit und Geld für Unternehmen. Alleine diese Beispiele unterstreichen, wie groß das Potenzial durch Kooperationen mit Start-ups im Industriebereich ist – mit dem richtigen Set-up und einer klaren Zielsetzung können Industrieunternehmen das Credo von Henry Ford mit Leben füllen: „Coming together is a beginning, staying together is progress and working together is success“.

Autoren:



Florian Haas ist Head of Startup bei EY Österreich. Viktoria Mandlbauer ist Project Manager Startup bei EY Österreich. Gemeinsam verantworten sie das EY Start-up Ökosystem und das EY Scale-up Programm.