Der Möbelbeschlägehersteller Julius Blum GmbH übernimmt 75,1 Prozent am Lustenauer System Industrie Electronic GmbH (S.I.E), einem Spezialisten für Embedded-Systeme, das Know How für Synergien in den Bereichen Digitalisierung und Mechatronik bei Produkten für elektrifizierte und digital ausgestattete Möbel zuliefern soll. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.



Blum setze schon länger auf das Potenzial smarter Möbel und habe früh begonnen, mechatronische Produkte für die "Möbel der Zukunft" zu entwickeln. So biete man seit 2006 eine elektrische Bewegungsunterstützung für Klappen und Auszüge an, neue Produktlösungen sollen Möbel mit Licht, Lademöglichkeiten für Smartphones und Haushaltsgeräte aufwerten. "Die innovative Disziplin der Mechatronik ist - im Gegensatz zum Blum-Kerngeschäft der mechanischen Systeme - sehr schnelllebig und dynamisch", so Blum-Geschäftsführer Martin Blum. Das Know-how der S.I.E.-Beschäftigten sei daher für Blum besonders wertvoll.

Man bündle künftig die eigenen Kompetenzen mit jenen der S.I.E, die als eigenes Unternehmen mit seinen 125 Mitarbeitenden und seinen Standorten in Vorarlberg und Süddeutschland bestehen bleibe. Neue Synergien ergeben sich durch die strategische Partnerschaft zudem bei der Beschaffung von elektronischen Komponenten und in der flexiblen Nutzung von Ressourcen in der Forschung und Entwicklung, hieß es.



Die Julius Blum GmbH mit Sitz in Höchst (Bez. Bregenz) und Produktionsstandorten in den USA, Brasilien, Polen und China beschäftigt weltweit 9.400 Mitarbeitende, rund 7.000 davon in Vorarlberg. Diese erwirtschafteten 2021/22 einen Umsatz von 2,643 Mrd. Euro. Zur Ertragssituation macht das Familienunternehmen traditionell keine Angaben. System Industrie Electronics (S.I.E) mit Sitz in Lustenau wurde 1994 gegründet und betreibt Standorte in Landshut und Maisach. Der Umsatz lag 2021 bei 24,8 Mio. Euro.