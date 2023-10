Beste Fabriken : Engel Austria holt Titel Fabrik des Jahres

Am Donnerstag erfolgten die Live-Hearings der Finalisten von Fabrik2023, dem härtesten Produktionswettbewerb Europas. Wie sich das Engel-Großmaschinenwerk in St. Valentin den Gesamtsieg plus Kategoriesieg holte und welche Unternehmen die weiteren Sonderpreise gewannen.